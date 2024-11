Na antevisão ao jogo com o Benfica, o treinador do Mónaco considerou que a pressão para o jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões está do lado encarnado.

«Será um jogo interessante, porque ambas as equipas têm muita qualidade. O Benfica defendeu muito bem contra o Bayern Munique. Eles têm seis pontos, nós temos 10 em quatro jogos, por isso, a pressão estará mais do lado do Benfica. Será um encontro entre duas equipas que gostam de jogar um futebol ofensivo», disse o austríaco Adi Hutter.

O técnico de 54 anos destacou ainda que o Benfica está «em boa forma».

«Continua com oito vitórias consecutivas no campeonato português e na Taça de Portugal. E conquistou uma fantástica vitória sobre o FC Porto (4-1). Por isso, temos de estar preparados e conscientes de que vamos ter pela frente um adversário difícil num encontro que será complicado», frisou.

O treinador dos monegascos salientou também a importância de Ángel Di María para o Benfica. «É um dos melhores jogadores da Liga dos Campeões dos últimos 15, 20 anos. Teremos, por isso, de defender bem enquanto equipa e ser corajosos em campo para provar que somos um adversário difícil para o Benfica. Queremos continuar invictos, por isso, o nosso objetivo é vencer.»

Já o defesa brasileiro Caio Henrique, lembrou os duelos que travou em França com Di María.

«É um jogador de classe mundial. Quando esteve no Paris Saint-Germain, tive a oportunidade de o defrontar várias vezes. Quando tem a bola é muito perigoso, por isso, teremos de estar atentos. Não lhe devemos dar qualquer espaço», vincou o lateral-esquerdo de 27 anos.

O Mónaco-Benfica está agendado para as 19h45 desta quarta-feira e terá arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.