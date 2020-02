Além da falta de soluções no plantel, José Mourinho queixou-se do calendário. Depois da partida contra o Leipzig, da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, o Tottenham voltará a jogar sábado à hora de almoço frente ao Chelsea, em Stamford Bridge.



«Não mudei a forma de jogar da equipa, mudei as peças. Vi que com o Bergwijn e o Lucas podíamos ter outra dinâmica na frente. O Lamela só podia jogar 15/20 minutos e o Ndombélé não podia jogar mais que o tempo que jogou. Não me digam que ambos deviam ter sido titulares quando não podiam jogar de início. Os jogadores são fantásticos, não podia estar mais feliz com eles. Aqui vamos... o Chelsea esteve em casa a beber água com gás e limão e a ver o jogo pela televisão. Obrigado pelo jogo sábado de manhã, obrigado pela escolha do horário», atirou, na zona de entrevistas rápidas.



O Chelsea-Tottenham, que marca o regresso do português a uma casa que foi sua, está agendado para as 12h30, do próximo sábado.



