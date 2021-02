Depois do empate no dérbi com o Boavista, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo contra a Juventus, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Francisco Conceição voltou a participar na sessão de trabalho, após se ter estreado pela equipa principal no passado sábado. Nanu voltou a treinar, ainda que de forma condicionada, além de ter feito tratamento e ginásio. Por sua vez, Mabye ficou-se pelo ginásio e Marcano fez treino integrado condicionado, segundo informam os dragões no site oficial.



Lembre-se que Baró, Cláudio Ramos e Toni Martínez participaram no jogo da equipa B contra a Oliveirense, embora não haja qualquer referência sobre isso na informação do treino.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta segunda-feira, às 17h00, no Olival.