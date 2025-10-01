O Sporting caiu de pé no Estádio Diego Armando Maradona, oferecendo boa réplica ao Nápoles, mas acabou por não conseguir contrariar os dois golos de Rasmus Hojlund, antigo jogador de Ruben Amorim, ambos com assistências de Kevin de Bruyne. Os leões ainda empataram o jogo, no início da segunda parte, chegaram ao golo 100 na liga milionária, mas uma nova possibilidade de empate morreu nas luvas de Milinkovic-Savic no último lance da partida.

Confira o FILME DO JOGO

Rui Borges mudou meia equipa para este jogo, com destaques para as entradas diretas de João Simões e de Ioannidis no onze, mas também para os regressos de Fresneda, Eduardo Quaresma e Geovany Quenda às opções iniciais. Antonio Conte fez apenas alterações cirúrgicas na defesa, com destaque para o regresso de Spinazzola, recuperado de lesão, ao lado direito, mas sem mexer no quarteto fantástico do meio-campo composto por Lobokta, Anguissa, De Bruyne e McTominay.

Um jogo que começou com uma intensidade de tirar o fôlego, com o Nápoles a carregar com tudo, mas com o Sporting, extremamente focado, a fechar todos os caminhos para a baliza de Rui Silva. Os italianos, com mais posse de bola, pressionaram a toda a largura do terreno, mas o leão estava confortável sem bola. Mais difícil, para a equipa de Rui Borges, era, depois, sair a jogar, face à pressão imediata que os napolitanos exerciam sobre o detentor da bola.

Numa fase inicial, a equipa de Alvalade procurou pressionar alto no terreno, mas face ao volume de jogo dos italianos teve de ir recuando para junto da área, ficando depois mais difíceis fazer transições para o ataque. A verdade é que os italianos, tirando dois remates de Anguissa de fora da área, não conseguiam criar oportunidades.

O Sporting só cresceu no jogo quando os italianos refrearam o ritmo para recuperar fôlego. João Simões, de muito longe, assinou o primeiro remate, enquanto Geovany Quenda e Francisco Trincão começaram a aparecer em terrenos mais adiantados. Ora, foi precisamente neste cenário que o Nápoles chegou ao golo. Com o Sporting subido, Quaresma perdeu uma bola e De Bruyne arrancou pelo corredor central, soltando depois a bola para Hojlund invadir a área e bater Rui Silva.

Um golo já perto do intervalo a traduzir a superioridade do Nápoles nesta primeira parte, apesar da boa resposta do campeão português em termos defensivos.

Rui Borges não esperou mais e, logo a abrir a segunda parte, lançou de uma assentada Pedro Gonçalves e Luis Suárez para a contenda, com os leões a iniciarem a segunda parte com dois avançados na frente.

O Nápoles, em vantagem no marcador, entrou menos intenso, procurando manter o controlo, mas agora bem mais longe da baliza de Rui Silva. O Sporting tinha agora mais espaços e já conseguia esticar o jogo para a área de Milinkovic-Savic. E foi precisamente na área do Nápoles que Maxi Araújo foi derrubado de forma displicente pelo capitão da equipa italiana. Na conversão do consequente penálti, Luís Suárez atirou rasteiro, para aquele que foi o golo 100 dos leões na máxima competição da UEFA.

Um golo que empolgou o Sporting, mas o jogo voltou a acelerar, face à reação dos italianos que, depois de terem perdido na primeira ronda, diante do Manchester City, estavam obrigados a vencer em casa. O Sporting até parecia estar a controlar bem novamente o capitão italiano, mas, numa hesitação, permitiu novo golo a Hojlund. Kevin de Bruyne cruzou da esquerda e o avançado dinamarquês antecipou-se a Gonçalo Inácio e Rui Silva para marcar de cabeça.

Um balde de água fria para o campeão português que parecia ter tudo para voltar a pontuar nesta segunda jornada. Os leões, já com Morita e Alisson também em campo, ainda foram para cima do adversário e estiveram muito perto de voltar a empatar o jogo já em tempo de compensação, na sequência de um cruzamento de Quenda da direita que permitiu a Hjulmand cabecear no coração da área. Milinkovic-Savic defendeu e o jogo acabou logo a seguir.

Momento do jogo: cabeçada de Hjulmand a fechar o jogo

Foi mesmo a fechar o jogo, numa jogada de insistência do Sporting que começou sobre a direita, mas que acabou por derramar para a direita onde surgiu Geovany Quenda a cruzar para o coração da área. Morten Hjulmand fez-se com tudo ao lance e cabeceou para defesa apertada de Milinkovic-Savic. O jogo acabou logo e a seguir e o Nápoles segurava aqui a vitória.

Figura do jogo: Kevin de Bruyne acima de todos

Dois golos de Rasmus Hojlund que só foram possíveis pelas assistências do experiente internacional belga, determinante na gestão do jogo do Nápoles, mas também na construção dos dois golos do campeão italiano. No primeiro, arrancou para uma transição rápida antes de estender uma passadeira vermelha para Hojlund abrir o marcador. No segundo cruzou com da esquerda com precisão para a cabeça do dinamarquês que ficou fora das contas de Ruben Amorim,

Positivo: João Simões encheu o campo

Foi uma das surpresas que Rui Borges reservou para este jogo e o jovem médio correspondeu com uma belíssima exibição ao lado do capitão Morten Hjulmand. Com o Nápoles a atacar de forma persistente pelo corredor central, o jovem jogador esteve sempre muito em jogo, recuperou muitas bolas e travou muitos ataques dos italianos.