O Nápoles venceu tranquilamente o Rangers (3-0), na noite desta quarta-feira, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

Numa primeira parte dividia para ambos os lados, os golos do encontro só viriam a aparecer nos últimos trinta minutos da partida. Com o Rangers reduzido a dez unidades desde dos 55 minutos, cinco minutos depois Zielinski perdeu uma oportunidade de colocar os napolitanos na frente, ao falhar uma grande penalidade.

Aos 68 minutos, os italianos voltaram a beneficiar novamente do castigo máximo, e Politano inaugurou o marcador da partida. Aos 85 minutos, Raspadori dilatou a vantagem e já em período de compensação, Ndombele estabeleceu o 3-0 final.

No lado dos italianos, Mário Rui foi titular na partida, tendo saído aos 77 minutos de jogo.

Com este resultado, o Nápoles é líder do Grupo A com seis pontos, já o Rangers é último colocado ainda sem qualquer ponto conquistado.