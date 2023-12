Walter Mazzarri, treinador do Nápoles, disse aos seus jogadores para não fazerem contas na luta pelo segundo lugar do Grupo C da Liga dos Campeões, recordando que não precisam pensar em mais nada a não ser em vencer o Sp. Braga, em casa, esta terça-feira para seguirem para os oitavos de final.

A equipa portuguesa ainda tem uma possibilidade de chegar ao segundo lugar, mas para isso terá de vencer os italianos, em pleno Estádio Diego Armando Maradona, por, pelo menos, dois golos de diferença.

«Disse aos rapazes que não há que fazer cálculos para o resultado final, não devemos pensar em mais nada do que a vitória, eles são muito hábeis no contra-ataque», explicou Mazzarri, na conferência de imprensa de véspera do jogo da última jornada da fase de grupos da Champions.

O treinador do campeão italiano diz que a sua equipa joga bem, mas está ainda longe do que exibiu na época passada. «Amanhã é fundamental passar. Não podemos subestimar o Sp. Braga. Temos de encontrar o equilíbrio que já tivemos. Espero mais solidez, jogando o futebol que já fizemos. Creio que jogámos muito bem contra a Juventus e contra o Inter [Milão], mas agora estou interessado em passar, mostrar que estamos sólidos novamente», destacou.

Mazzarri diz que a sua equipa, atualmente no sexto lugar da Série A, precisa, acima de tudo, de tranquilidade. «Vejo que falta um pouco de tranquilidade, há momentos em que tudo dá errado e a equipa acusa isso. A tranquilidade vem de nos sentirmos fortes, sólidos. Já sentia isso quando era jogador. Temos de ser bons, sem tropeções, sem erros defensivos. Eles são fortes no contra-ataque, não devemos permitir que tenham a bola ou erros nos cantos», disse ainda.

Mazzarri quer, assim, uma equipa «mais cuidadosa e mais compacta defensivamente» e, nesse sentido, reforça a opção de uma defesa a quatro, apesar da indisponibilidade de alguns jogadores, como o português Mário Rui.

Olhando para a classificação do Grupo C, o Real Madrid, com 15 pontos, já garantiu o primeiro lugar, enquanto Nápoles (7 pontos) e Sp. Braga (4) lutam ainda pelo segundo. Os alemães do Union Berlim, com apenas dois pontos, já não podem chegar ao segundo lugar, mas podem ambicionar a qualificação para a Liga Europa, mas, para isso, terão de vencer o Real Madrid e esperar que o Sp. Braga perca em Nápoles.