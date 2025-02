Após ter perdido por 3-0 no Estádio José Alvalade, o Sporting desloca-se ao reduto do Dortmund e Nico Kovac não espera facilidades frente aos leões, apesar do resultado da primeira mão.

Questionado sobre as ausências por lesão de alguns dos jogadores mais influentes do Sporting, o técnico admitiu que quem jogar vai querer provar que tem o que é necessário para ser titular.

«Temos de levar o jogo muito a sério, não podemos pensar que vai ser fácil, em futebol tudo é possível e temos de reduzir a possibilidade do Sporting, e isso apenas é possível dando 100 por cento», começou por referir.

«Sabemos que há dois jogadores lesionados, o treinador saberá quem vai jogar, será uma grande oportunidade para quem jogar e para mostrar qualidade, e temos de estar preparados para isso. Está 3-0 para nós, mas é a primeira parte, seria absurdo pensarmos que está resolvido. Concordo que ter os melhores jogadores de fora não é positivo, mas os que entram querem mostrar ao treinador que podem contar», acrescentou.

O jogo entre Dortmund e Sporting está marcado para as 17h45 desta quarta-feira, no Signal Iduna Park.