Declarações do jogador do Benfica, Nicolás Otamendi, na zona mista da Allianz Arena, após a derrota por 1-0 ante o Bayern Munique, em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

«Para ser sincero, quando se perde, não se sai satisfeito, obviamente. As coisas não saíram como queríamos. É uma derrota que dói, não conseguimos o objetivo que era somar os três pontos e continuar a lutar pela qualificação na Champions. Mas já estamos com a mentalidade no fim de semana, é um jogo importante para nós e há que descansar e enfrentar o que vem aí.»

«Sim [ndr: foco total no jogo do campeonato]. Estamos a jogar a cada três/quatro dias. O mais importante, agora, é o descanso. Recuperar, porque jogamos um jogo importante no fim de semana, um clássico e temos a mentalidade de chegar na melhor forma e poder fazer um bom jogo em casa e somar.»

[Se estranharam a tática de três centrais:] «Não, nós temos de estar preparados para qualquer sistema. O treinador tem a capacidade de escolher uma formação e um sistema e se as coisas saíssem bem, estaríamos a falar de outra coisa. Não saíram como desejávamos, mas é como digo: há que olhar em frente, pensar no que vem aí no fim de semana e tratar de voltar às vitórias.»