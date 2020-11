Já há quatro equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

No grupo E, Chelsea e Sevilha qualificaram-se de forma tranquila. Ambas têm 10 pontos, com Krasnodar e Rennes com apenas um. Falta, portanto, definir quem é primeiro e segundo e quem passa para a Liga Europa.

No Grupo G, o Barcelona também se qualificou ao bater o Dínamo Kiev, fora, por 4-0, assim como a Juventus, que venceu o Ferencvaros por 2-1, com um golo de Ronaldo e outro de Morata.

Nesta quarta-feira, Bayern Munique, Manchester City e Liverpool podem confirmar o apuramento.