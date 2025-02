Terminados todos os encontros do play-off da Liga dos Campeões, já são conhecidas as 16 equipas que compõem os «oitavos» da prova milionária, faltando apenas saber o emparelhamento nesta fase.

O Benfica é a única equipa portuguesa ainda em prova, depois da eliminação do Sporting frente ao Dortmund, e sabe que pela frente terá Barcelona ou Liverpool. Além disso, o PSG irá «apanhar» uma destas equipas, estando no horizonte um duelo entre colossos do futebol mundial. Outro dos jogos de cartaz pode ser o dérbi entre Real Madrid e Atlético Madrid.

Recorde-se que o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões acontece esta sexta-feira, às 11h (horas de Lisboa), em Nyon.

Conheça aqui os possíveis duelos nos «oitavos» da Champions:

PSG-Liverpool/Barcelona

Club Brugge-Lille/Aston Villa

Real Madrid-Atlético Madrid/Leverkusen

PSV-Arsenal/Inter

Benfica-Barcelona/Liverpool

Dortmund-Aston Villa/Lille

Bayern-Leverkusen/Atlético Madrid

Feyenoord-Inter/Arsenal