O Sporting partiu esta segunda-feira em direção à Noruega, onde vai defrontar o Bodo/Glimt na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Rui Borges chamou 24 jogadores para o encontro, com destaque para a convocatória de Pedro Gonçalves e de Maxi Araújo, que estão castigados. Já Ioannidis, Quenda, Ricardo Mangas e Kochorashvili estão lesionados e não seguiram com a restante comitiva.

Frederico Varandas, presidente dos leões, marcou presença no aeroporto e seguiu lado a lado com Rui Borges, acenando aos jornalistas ali presentes, mas sem responder a questões.

De recordar, o Sporting defronta esta quarta-feira o Bodo/Glimt a partir das 20h, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Convocados por Rui Borges:

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Diego Callai

Defesas: Diomande, Nuno Santos, Fresneda, Vagiannidis, Maxi Araújo (castigado), Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e David Moreira.

Médios: Debast, Morita, Daniel Bragança, João Simões e Hjulmand.

Avançados: Catamo, Rafael Nel, Luís Guilherme, Luis Suárez, Faye, Trincão, Flávio Goncalves e Pedro Gonçalves (castigado).

(Artigo atualizado às 13h55)