Champions: Sporting defronta nos «oitavos» os noruegueses do Bodo/Glimt
PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City são «finais antecipadas». Eliminatória disputada a 10/11 e a 17/18 de março. Confira todos os duelos
O sorteio desta sexta-feira em Nyon, na Suíça, ditou que o Sporting vai encontrar os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Os leões vai jogar a primeira mão na Noruega, a 10 ou 11 de março e recebem os noruegueses na segunda mão em Alvalade, a 17 ou 18 de março.
O Bodo/Glimt chegou a esta fase depois de eliminar o Inter de Milão (5-2 agg.) no playoff e ainda vencer na fase de liga o Manchester City (3-1) e o At. Madrid (2-1).
A equipa de Rui Borges ficou ainda a saber que ficou alocada no «Caminho Azul» rumo à final em Budapeste.
Caso vença o Bodo/Glimt, os leões defrontam o vencedor da eliminatória entre o Bayer Leverkusen e o Arsenal e, se passarem, têm pela frente nas meias-finais um dos seguintes clubes: Newcastle, Barcelona, At. Madrid ou Tottenham.
Confira aqui todos os jogos dos oitavos:
- PSG-Chelsea
- Galatasaray-Liverpool
- Real Madrid-Manchester City
- Atalanta-Bayern Munique
- Newcastle-Barcelona
- At. Madrid-Tottenham
- Bodo/Glimt-Sporting
- Bayer Leverkusen-Arsenal
Os cruzamentos dos quartos de final:
Caminho prateado:
- PSG-Chelsea/Galatasaray-Liverpool
- Real Madrid-Manchester City/Atalanta-Bayern Munique
Caminho azul:
- Newcastle-Barcelona/At. Madrid-Tottenham
- Bodo/Glimt-Sporting/Bayer Leverkusen-Arsenal
🌍 | #UCLdraw— Sofascore Football (@Sofascore) February 27, 2026
Here's the #UCL Round of 16 draw in full, featuring some exciting matches coming up, and some potential mouth-watering QF clashes:
Real Madrid/Man City v Bayern
PSG v Liverpool
Barcelona v Atlético Madrid
Happy with what your team got? 🤔 pic.twitter.com/mwIEv7JvpO
O FK Bodø/Glimt 🇳🇴 é o adversário dos Leões nos 𝒐𝒊𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔-𝒅𝒆-𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 da UEFA Champions League 💫
🫳 1.ª Mão: FK Bodø/Glimt 🆚 #SportingCP 🗓️ 10/11 de Março
🫴 2.ª Mão: #SportingCP 🆚 FK Bodø/Glimt 🗓️ 17/18 de Março pic.twitter.com/1Hf7ppQ2aQ
— Sporting CP (@SportingCP) February 27, 2026