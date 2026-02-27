O sorteio desta sexta-feira em Nyon, na Suíça, ditou que o Sporting vai encontrar os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os leões vai jogar a primeira mão na Noruega, a 10 ou 11 de março e recebem os noruegueses na segunda mão em Alvalade, a 17 ou 18 de março.

O Bodo/Glimt chegou a esta fase depois de eliminar o Inter de Milão (5-2 agg.) no playoff e ainda vencer na fase de liga o Manchester City (3-1) e o At. Madrid (2-1).

A equipa de Rui Borges ficou ainda a saber que ficou alocada no «Caminho Azul» rumo à final em Budapeste.

Caso vença o Bodo/Glimt, os leões defrontam o vencedor da eliminatória entre o Bayer Leverkusen e o Arsenal e, se passarem, têm pela frente nas meias-finais um dos seguintes clubes: Newcastle, Barcelona, At. Madrid ou Tottenham.

Confira aqui todos os jogos dos oitavos:

  • PSG-Chelsea
     
  • Galatasaray-Liverpool
     
  • Real Madrid-Manchester City
     
  • Atalanta-Bayern Munique
     
  • Newcastle-Barcelona
     
  • At. Madrid-Tottenham
     
  • Bodo/Glimt-Sporting
     
  • Bayer Leverkusen-Arsenal

Os cruzamentos dos quartos de final:

Caminho prateado:

  • PSG-Chelsea/Galatasaray-Liverpool
     
  • Real Madrid-Manchester City/Atalanta-Bayern Munique

Caminho azul:

  • Newcastle-Barcelona/At. Madrid-Tottenham
     
  • Bodo/Glimt-Sporting/Bayer Leverkusen-Arsenal
RELACIONADOS
Sorteio da Champions: Sporting entre o lado prateado e o lado azul
Sporting entre Bodo e Madrid: o quadro completo dos «oitavos» da Champions
Capitão do Bodo/Glimt: «Prefiro o Sporting, tem uma história rica»
Champions: Bodo/Glimt volta a surpreender e elimina o Inter Milão