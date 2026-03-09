Liga Campeões
Invasão norueguesa: Bodo/Glimt anuncia bilhetes esgotados para Alvalade
Venda regular dos bilhetes para a segunda mão dos «oitavos» da Champions esgotou em pouco mais de uma hora
O Bodo/Glimt anunciou esta segunda-feira que esgotou todos os bilhetes disponíveis para a visita ao Sporting, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
O clube norueguês referiu que foram disponibilizados 2636 bilhetes, mas que 2150 foram logo comprados em pré-venda, ficando cerca de 500 bilhetes por vender. Ora, foi preciso apenas pouco mais de uma hora para os esgotar e confirmar a «invasão norueguesa» a Alvalade.
De recordar, o jogo da segunda mão da eliminatória está marcador para 17 de março, às 17h45, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
