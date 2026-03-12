Liga Campeões
Premier League em peso na Champions, acaba ronda sem vitórias
A Premier League é o campeonato com mais equipas ainda em prova nesta edição da Liga dos Campeões. No entanto, as formações britânicas continuam à procura de vitórias nos oitavos de final da competição.
Na primeira mão que decorreu esta terça e quarta-feira, os seis clubes em prova somaram quatro derrotas e dois empates.
Resultados das equipas inglesas (1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões):
Galatasaray-Liverpool, 1-0
Newcastle-Barcelona, 1-1
Atl. Madrid-Tottenham, 5-2
Leverkusen-Arsenal, 1-1
Real Madrid-Man. City, 3-0
PSG-Chelsea, 5-2
As equipas inglesas vão assim entrar na segunda mão à procura de um resultado melhor, que permita a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.
