A Premier League é o campeonato com mais equipas ainda em prova nesta edição da Liga dos Campeões. No entanto, as formações britânicas continuam à procura de vitórias nos oitavos de final da competição.

Na primeira mão que decorreu esta terça e quarta-feira, os seis clubes em prova somaram quatro derrotas e dois empates.

Resultados das equipas inglesas (1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões):

Galatasaray-Liverpool, 1-0

Newcastle-Barcelona, 1-1

Atl. Madrid-Tottenham, 5-2

Leverkusen-Arsenal, 1-1

Real Madrid-Man. City, 3-0

PSG-Chelsea, 5-2

As equipas inglesas vão assim entrar na segunda mão à procura de um resultado melhor, que permita a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

RELACIONADOS
VÍDEOS: Porro marca e assiste, mas Atlético humilha Tottenham
VÍDEO: Galatasaray deixa Liverpool em sentido e ganha vantagem nos «oitavos»
VÍDEO: Lamine Yamal salva Barcelona em Newcastle com golo aos 90+6
Champions: Leverkusen tinha a receita, mas penálti aos 89m salva Arsenal
Champions: Vitinha marca golaço e João Neves assiste na vitória do PSG
VÍDEO: Valverde vive noite de sonho no amasso do Real Madrid ao Man. City