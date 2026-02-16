João Pinheiro foi novamente nomeado pela UEFA para um jogo da Liga dos Campeões.

Desta vez, o árbitro da AF Braga vai estar no duelo da primeira mão do playoff entre os gregos do Olympiakos e os alemães do Bayer Leverkusen.

O juiz de 38 anos vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Tiago Martins será o VAR do encontro.

O Olympiakos-Bayer Leverkusen está marcado para a próxima quarta-feira, às 20h.