Liga Campeões
Há 31 min
Champions: João Pinheiro nomeado para o Olympiakos-Bayer Leverkusen
Playoff marcado para esta quarta-feira
GP
Playoff marcado para esta quarta-feira
GP
João Pinheiro foi novamente nomeado pela UEFA para um jogo da Liga dos Campeões.
Desta vez, o árbitro da AF Braga vai estar no duelo da primeira mão do playoff entre os gregos do Olympiakos e os alemães do Bayer Leverkusen.
O juiz de 38 anos vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Tiago Martins será o VAR do encontro.
O Olympiakos-Bayer Leverkusen está marcado para a próxima quarta-feira, às 20h.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS