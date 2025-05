A Liga dos Campeões divulgou esta quinta-feira a equipa da semana da competição depois de concluídas as meias-finais.

O onze escolhido pela UEFA é dominado por PSG e Inter, os dois finalistas, com quatro jogadores cada, já o Barcelona completa a formação com mais três jogadores, sem nenhuma presença lusa.

Na baliza, Sommer superiorizou-se a Donnaruma, sendo que do Inter estão ainda Lautaro Martínez, Barella e o defesa Acerbi. Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Marquinhos e Hakimi são os representantes parisienses.

Lamine Yamal, Gerard Martín e o médio De Jong fecham o elenco representando os catalães que foram eliminados pelo Inter.

