A UEFA divulgou, este domingo, o onze da temporada da Liga dos Campeões e há forte presença do campeão europeu, com cinco jogadores do emblema parisiense entre os eleitos, incluindo dois portugueses.

Vitinha e Nuno Mendes integram a equipa ideal da temporada, repetindo a presença de 2025, depois de uma campanha de grande nível do PSG, que bateu o Arsenal na final, em Budapeste, por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após empate a uma bola no final do prolongamento.

Vitinha, que foi distinguido como melhor em campo na final, surge no meio-campo da equipa escolhida pelo painel de observadores técnicos da UEFA. Já Nuno Mendes aparece na lateral esquerda.

Além dos dois internacionais portugueses, o PSG coloca ainda Marquinhos, Kvaratskhelia, eleito jogador da temporada, e Ousmane Dembélé no onze ideal.

O Arsenal, finalista vencido, conta com três representantes, enquanto Bayern Munique coloca dois jogadores e o At. Madrid fecha a lista com um nome.

O onze do ano da Liga dos Campeões:

Guarda-redes: David Raya (Arsenal).

Defesas: Marcos Llorente (At. Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal) e Nuno Mendes (PSG).

Médios: Michael Olise (Bayern Munique), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Avançados: Ousmane Dembélé (PSG) e Harry Kane (Bayern Munique).