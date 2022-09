O FC Porto desloca-se ao terreno do Atlético Madrid na noite desta quarta-feira, no Estádio Metropolitano, em jogo da primeira jornada do grupo da Liga dos Campeões.

Depois do regresso às vitórias no sábado, diante o Gil Vicente, os portistas voltam à competição milionária, depois de no ano passado não terem passado da fase de grupos, seguindo para a Liga Europa.

Os dragões ocupam atualmente o terceiro posto da Liga, com quatro vitórias e uma derrota.

Já a equipa comandada por Diego Simeone tem sete pontos em quatro jornadas disputadas no campeonato espanhol, ocupando o sétimo lugar da tabela classificativa.

O sérvio Marko Grujic continua em dúvida para a partida. Wilson Manafá, por lesão, é a única ausência confirmada. Quanto ao onze inicial provável, que pode ver na galeria associada, Conceição não deverá fugir das escolhas apresentadas ante o Gil Vicente.

Siga o Atlético Madrid-FC Porto, ao minuto, no Maisfutebol.