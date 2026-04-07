O Sporting recebe esta terça-feira o Arsenal num encontro a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões. Para o jogo em Alvalade, Rui Borges já sabe que não vai poder contar com o capitão Hjulmand, suspenso por acumulação de cartões amarelos na prova.

Assim, o técnico português deve apostar em Zeno Debast para fazer companhia a Morita no meio-campo leonino. Mas nem tudo são más notícias para Rui Borges. O último treino do Sporting em Alcochete contou com o regresso de Iván Fresneda, que falhou o jogo com o Santa Clara por doença, e o espanhol saltará para o onze inicial.

Do lado do Arsenal, os tempos que correm são sinónimo de lesões. Para além de Hincapié, Eze e Merino, Arteta confirmou na conferência de imprensa de antevisão da partida que Saka e Timber também não estão disponíveis. Em sentido contrário, Gabriel Magalhães, Declan Rice e Leandro Trossard foram dados como aptos para o encontro que vai marcar o regresso de Viktor Gyökeres a Alvalade.

De recordar, o Sporting-Arsenal tem início marcado para as 20h desta terça-feira, uma partida para acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Confira na galeria associada os onzes prováveis para o Sporting-Arsenal.