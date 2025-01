O Benfica regressa aos compromissos da Liga dos Campeões nesta terça-feira. E logo contra um grande rival - o Barcelona.

Os culés estão em segundo lugar na tabela da classificação e têm o melhor ataque desta edição, com 27 golos. Um jogo difícil para os comandados de Bruno Lage no Estádio da Luz.

Lage pode optar colocar Tomás Araújo na direita em detrimento do Bah, algo que tem feito ultimamente em jogos grandes. Di María já treinou após uma ligeira lesão e deve ser aposta de início, residindo a grande dúvida na posição de extremo esquerdo - joga Schjelderup ou Aktürkoglu?

Quanto ao Barcelona, deve alinhar com: Iñaki Peña, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Álex Baldé; Juan Casadó, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha.

Veja acima a GALERIA com o onze provável do Benfica.