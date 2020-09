A comitiva do Benfica teve de passar por um controlo apertado para entrar no Estádio Toumba, na véspera do duelo com o PAOK, da terceira eliminatória da Liga dos Campeões.

Por força dos condicionalismos impostos pela pandemia de covid-19, todos os jogadores e treinadores e restantes elementos do staff tiveram de formar fila à porta do recinto, e depois individualmente apresentar a identificação e o papel com o resultado do teste à covid-19.

Foi também verificada a temperatura de todos os elementos, e só então autorizada a entrada no recinto, para o habitual treino de adaptação ao palco do encontro e também as conferências de antevisão.

Veja o vídeo associado ao artigo.