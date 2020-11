Após ter perdido a liderança do campeonato alemão no fim-de-semana, o Leipzig foi, porventura, a equipa que mais saiu a sorrir no final da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

A equipa treinada por Julian Nagelsmann, já conhecedora da derrota do Manchester United na Turquia, recebeu e venceu o Paris Saint-Germain, por 2-1, com reviravolta, num jogo em que os franceses terminaram com nove jogadores em campo.

Di María foi o grande protagonista a abrir o jogo, por boas e más razões. Aos seis minutos, abriu o marcador com um toque de classe na cara de Gulácsi, após um erro de Upamecano. Contudo, o húngaro foi decisivo aos 19 minutos e evitou o 0-2 no marcador, com uma boa defesa a um penálti do argentino, lance que também surgiu por falta de Upamecano.

No reencontro após a meia-final de Lisboa, em agosto, relativa à época 2019/2020, o Leipzig saiu mesmo por cima, com uma vitória que começou ao minuto 42: Nkunku fez o 1-1, após passe de Angelino. Na segunda parte, Forsberg não desperdiçou dos 11 metros e assinou o 2-1 de penálti, ao minuto 57.

O jogo não acabou da melhor forma para o PSG, que além da derrota, perdeu Gueye (69m) e Kimpembe (90+5m), expulsos com duplo amarelo.

Danilo Pereira foi titular no PSG e cumpriu os 90 minutos a defesa-central.

Os germânicos colam-se ao Manchester United com seis pontos, PSG e Basaksehir têm três pontos cada.