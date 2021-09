No jogo mais aguardado da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu em casa o Manchester City, com Lionel Messi a estrear-se a marcar pelos parisienses, logo com um golaço.

A equipa parisiense, com Nuno Mendes no onze inicial e Danilo a saltar do banco, foi fria, deixou o Manchester City ter mais posse de bola, mas não perdoou quando teve oportunidade de ferir o adversário e conseguiu a primeira vitória de sempre diante dos citizens.

E assim, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que também começaram de início do lado do City, sai derrotado de Paris.

Messi também regressou ao onze do Paris Saint-Germain depois de lesão, mas teve uma primeira parte bastante apagada.

Aliás, apesar do trio de luxo na frente, com Neymar e Mbappé além do argentino, o primeiro golo foi apontado pelo improvável Gana Gueye, logo aos oito minutos.

Na segunda parte a equipa de Guardiola foi para cima do PSG, mas o conjunto de Pochettino defendeu-se sempre muito bem e não permitiu que Donnarumma tivesse muito trabalho.

E depois, soltou-se o génio de Messi. Numa transição rápida, o argentino combinou com Mbappé à entrada da área, o francês tocou ao de leve na bola e deixou-a à mercê do pé esquerdo de Messi, que colocou a bola na ‘gaveta’ e assegurou a conquista de três importantes pontos.