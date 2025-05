Paris chegou finalmente ao topo da Europa. Depois de uma década de crescente expetativa e muitos milhões investidos, a equipa do Parque dos Príncipes bateu esta noite o Inter Milão de forma categórica na final de Munique, com cinco golos sem resposta, e conseguiu conquistar o troféu mais ambicionado.

Não foi com Cavani e Ibrahimovic, não foi com Di María e Neymar, e também não foi com Messi e Mbappé. Foi com Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos e, sobretudo, Vitinha, quatro mosqueteiros portugueses, que o Paris Saint-Germain conseguiu chegar, finalmente, à glória.

Um vencedor inédito, também com um resultado inédito, uma vez que a equipa comandada por Luis Enrique alcançou esta noite o resultado mais desnivelado de sempre numa final da Liga dos Campeões, com cinco golos de diferença. Já não se via uma equipa marcar cinco golos numa final desde que o Benfica de Eusébio bateu o Real Madrid de Puskas, em 1962, por 5-3.

Cinco anos depois da oportunidade desperdiçada no Estádio da Luz, em plena pandemia covid-19, o PSG regressou à final, em casa do último carrasco (Bayern Munique), desta vez, diante do experiente Inter Milão que jogava a sua oitava final e procurava o seu quarto troféu, quinze anos depois de Mourinho ter reclamado o último. A determinação da equipa francesa, deixou pelo caminho três equipas da Premier League na fase a eliminar: Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Mas o Inter também chegava com uma aura de tomba-gigantes, depois de ter afastado o Bayern Munique e o Barcelona.

No Allianz Arena, o jogo começou de forma peculiar, com Vitinha a atirar intencionalmente para fora, mas permitindo à sua equipa conquistar umas «jardas» no terreno, ao estilo do râguebi. Estava dado o mote para a forma como o PSG queria jogar. E a verdade é que depois disto, a equipa do Parque dos Príncipes assumiu as despesas do jogo, com uma elevada posse de bola e conseguiu também profundidade através de um espetacular carrocel dos jogadores da frente.

Tal como Vitinha explicou há dias, Luis Enrique pede aos jogadores que assumam vários papéis em campo, sem nunca desequilibrar a equipa. Era fácil ver Vitinha a recuperar uma bola na posição de 6, para logo a seguir surgir como 8 na construção de jogo, antes de transfigurar-se num 10 já no interior da área italiana, enquanto João Neves, mais fixo, surgia como pivot da equipa, colaborando na rotação da bola entre linhas, mas gerindo também o ritmo do jogo.

Uma rotação feita sempre a um nível muito alto, de alguma forma consentido pelo Inter que, numa rotação bem mais baixa, demonstrava tremendas dificuldades para controlar a forma como os adversários trocavam facilmente de posição.

O primeiro golo surgiu, aos 12 minutos, na sequência de uma triangulação perfeita do PSG, com Vitinha, com um passe e rotura, a colocar a bola em Doué que, por sua vez, cruzou para Hakimi que só teve de encostar.

O internacional marroquino, que foi nerazzurro antes de mudar-se para Paris, não festejou, mas os adeptos franceses começaram uma festa que iria perdurar até ao final do jogo. Até porque, a seguir ao golo, o Inter não conseguiu esboçar uma reação, pelo contrário, continuou a correr atrás da bola, conduzida pelos parisienses.

Os italianos continuavam a defender à zona, mas continuavam também muito permeáveis, como foi possível constatar no segundo golo, aos 20 minutos, com Dembélé, desta vez sobre a esquerda, a cruzar para o remate de Doué que contou com um desvio caprichoso no corpo de Dimarco e traiu Sommer. Dois golos em vinte minutos, um pormenor que nunca tinha acontecido numa final no formato da Liga dos Campeões.

Dois golos que davam bem conta da total superioridade do PSG, com uma mobilidade incrível que continuava a desbaratar a defesa italiana, com um Désiré Doué a marcar pontos, tornando-se também no sexto jogador a somar um golo e uma assistência numa final, mas, aos 19 anos, foi o mais novo a consegui-lo.

Uma superioridade que se manteve até ao intervalo, com o Inter completamente desarmado, incapaz de esboçar uma reação. Foi mesmo o PSG que chegou ao intervalo por cima do jogo, com Dembélé a rematar à trave.

Simone Inzaghi ainda tentou abanar o jogo, com sucessivas substituições no arranque da segunda parte. Os nerazzurri ainda conseguiram aparecer na área de Donnarumma, sobretudo em lances de bola parada, mas a verdade é que, cada vez que subiam no relvado, o PSG ameaçava novo golo, com transições rápidas.

Foi isso que aconteceu, aos 64 minutos, quando Vitinha, após calcanhar de Dembélé, lançou Doué para o terceiro golo da noite, o segundo da noite de glória do jovem avançado de 19 anos. Um terceiro golo que matava definitivamente esta final.

A partir daqui, o jogo, que já estava difícil para o Inter, tornou-se um suplício. É que o PSG nunca levantou o pé e, em mais uma transição, aos 73 minutos, Kvaratskhelia fez o 4-0 como quis.

Já ao cair do pano, Mayulu, também com 19 anos, fechou a contagem um minuto depois de ter soltado do banco.

O Paris Saint-Germain conseguiu, finalmente, inscrever o seu nome entre os maiores do futebol europeu, curiosamente, depois de ter abdicado das grandes estrelas, para apostar tudo em talentos emergentes.