Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, está em dúvida para o determinante jogo desta noite frente ao Bayern, em Munique, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O defesa brasileiro lesionou-se no último jogo com o Nantes, ainda está com dores e vai fazer um último teste no aquecimento no Allianz Arena.

O internacional brasileiro sofreu uma lesão intercostal no passado sábado no decorrer do jogo com o Nantes e tem estado limitado. Marquinhos participou nos treinos de segunda e terça-feira, mas voltou a sentir dores. O jogador está a ser alvo de atenção especial da equipa médica parisiense, mas, segundo adianta o jornal L’Equipe, serão as sensações do jogador no aquecimento do jogo que vão determinar a sua utilização esta noite.

Recordamos que no jogo da primeira mão, no Parque dos Príncipes, O Bayern Munique venceu por 1-0, com um golo solitário de Kingsley Coman.