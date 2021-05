Neymar garante total empenho do Paris Saint-Germain para o segundo jogo com o Manchester City da meia-final da Liga dos Campeões. Depois de ter estado em destaque na vitória sobre o Lens, que permite à equipa parisiense continuar na luta pelo título francês, o avançado brasileiro virou agora a agulha para o jogo desta terça-feira, pedindo aos parisienses que acreditem na equipa que perdeu o primeiro jogo, em casa, por 2-1.

«Temos um jogo muito difícil contra o Manchester City, mas temos que acreditar. Eu acho que todo parisiense deve acreditar em nós!», começa por dizer o avançado, em declarações às plataformas digitais do PSG.

O internacional brasileiro promete depois total empenho no jogo que pode marcar a época do PSG. «Sou o primeiro que vai dar a cara, sou o primeiro guerreiro que vai em busca dessa guerra. Vou dar o meu melhor e dedicar-me para trazer de volta essa vitória de qualquer maneira, mesmo se precisar morrer em campo», prosseguiu.

Neymar viajou com a moral em alta depois de ter marcado um golo e de ter feito uma assistência para Marquinhos no triunfo sobre o Lens (2-1), num jogo em que sofreu sete faltas. «É um estilo de jogo que gosto de jogar, que é ter mais a bola, criar mais para ajudar a equipe com ou sem bola, driblar e se movimentar bastante. É claro que é uma maneira diferente de jogar, você tem que jogar contra os adversários e a arbitragem, mas estamos felizes com a nossa vitória e o nosso comprometimento», destacou.

Depois do resultado da primeira mão, a equipa comandada por Mauricio Pochettino está obrigada a marcar, pelo menos, dois golos no Etihad Stadium para aspirar voltar à final da liga milionária.