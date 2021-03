Mauricio Pochettino elogiou o papel de Keylor Navas na qualificação do PSG para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

«O Barcelona correu riscos, perderam 4-1 na primeira mão, e levámos um pouco a encontrarmo-nos. O Navas fez um jogo enorme. Esta noite teve intervenções que provam toda a sua qualidade, é um guarda-redes de topo a nível mundial», afirmou o técnico do PSG, salientando a exibição do guarda-redes costa-riquenho, que segurou o empate a um golo no Parque dos Príncipes.

«Sofremos muito na primeira parte. Psicologicamente, foi um teste para esta equipa. Falámos sobre a remontada do Barça no passado. Respondemos bem na segunda parte e viemos com uma postura mais competitiva. Pensámos sobre o jogo e esquecemos as influências negativas. Melhorámos na segunda parte e, por fim, qualificámo-nos», concluiu o técnico dos parisienses.