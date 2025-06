(artigo atualizado às 10h38)

A vitória do PSG na final da Liga dos Campeões deixou um rasto de destruição em Paris, mas também em vários pontos de França.

Segundo números confirmados pelo Ministério do Interior francês, 559 pessoas foram detidas na sequência das celebrações incontidas.

Mais grave: duas pessoas morreram. Em Dax, no sudoeste do país, um menor de 17 anos foi esfaqueado até à morte durante uma concentração para celebrar a conquista inédita do PSG e na capital gaulesa um homem de 20 anos que seguia numa scooter não resistiu aos ferimentos depois de ter sido atropelada por um carro.

Em Grenoble, no sudeste de França, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas, depois de um carro ter abalroado uma multidão que festejava a vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, no sábado à noite, declararam as autoridades. Um acidente à parte dos confrontos que se registaram entre adeptos e a polícia no centro de Paris que deixaram a capital francesa a ferro e fogo.

Um veículo terá perdido o controlo, atingindo quatro pessoas, duas das quais estão gravemente feridas, disseram as autoridades municipais à agência France-Presse (AFP), acrescentando que o condutor se entregou à polícia.

Questionado pela AFP, o Ministério Público confirmou apenas que o condutor se encontra sob custódia policial.

Fontes próxima do caso disseram que o ato não foi intencional.

Segundo essa mesma fonte, o condutor, ao volante de um BMW, circulava em alta velocidade na avenida Jean-Jaurès, uma das principais artérias de Grenoble, quando tentou fazer uma derrapagem controlada, atingindo a multidão reunida para celebrar a vitória do Paris Saint-Germain, que venceu o Inter de Milão (5-0) em Munique, na final da Liga dos Campeões.

O veículo atropelou quatro pessoas: dois jovens de 17 anos e duas mulheres de 23 e 46 anos, membros da mesma família, de acordo com a fonte próxima ao caso.

Caos no meio da festa em Paris

Só em Paris houve registo de 491 detenções, na sequência dos distúrbios que se verificaram no centro da cidade, a maior parte deles, junto aos Campos Elísios, onde cerca de 48 mil adeptos assistiram à vitória da equipa de Luis Enrique.

A maior parte da multidão festejou de forma pacífica, mas grupos de adeptos isolados provocaram o caos na cidade, com o arremesso de artefactos pirotécnicos, tentativas de assaltos a lojas, incêndios de carros e de caixotes de lixo.

A polícia teve mesmo de recorrer a canhões de água e a gás lacrimogéneo, junto ao Arco do Triunfo, para dispersar os adeptos desordeiros que entraram em confronto com a polícia, com o arremesso de pedras e mais artefactos pirotécnicos.

Bruno Retailleau, ministro do Interior francês, recorreu às redes sociais para criticar os desordeiros. «Os verdadeiros adeptos do PSG estão animados com a magnífica exibição da equipa. Enquanto isso, bárbaros saíram às ruas de Paris para cometer crimes e provocar a polícia. Pedi às forças de segurança que reagissem vigorosamente perante esses abusos. (...) Não é aceitável que não seja possível festejar sem temer a selvageria de uma minoria de bandidos», escreveu o responsável pela segurança numa publicação na rede social X.