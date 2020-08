As ruas de Paris, sobretudo junto aos Campos Elísios, encheram-se de adeptos do PSG que celebravam o apuramento inédito do clube para a final da Liga dos Campeões, conseguido nesta terça-feira, em Lisboa, graças à vitória por 3-0 sobre o Leipzig.

A concentração de adeptos levou obrigou a polícia a atuar no epicentro da festa dos adeptos e, segundo relatos de jornalistas franceses, foi mesmo lançado gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos.

Recorde-se que os número de casos positivos em França têm aumento bastante nos últimos dias, situação que os adeptos parecem ter esquecido para as celebrações. De resto, na capital estão mesmo proibidos os ajuntamentos superiores a dez pessoas.

Refira-se ainda que os Campos Elísios são um dos locais de Paris em que, desde o passado sábado, é obrigatório o uso de máscara.

Veja nos vídeos abaixo a atuação da polícia na capital francesa: