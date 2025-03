Vitinha terminou o jogo de Anfield de rastos, depois do Paris Saint-Germain ter eliminado o Liverpool no desempate por grandes penalidades, já depois de ter anulado a derrota no Parque dos Príncipes (0-1). Em declarações no final do jogo, o internacional português destaca a enorme crença da equipa comandada por Luis Enrique sustentada na grande exibição da equipa francesa no jogo da primeira mão.

Vitinha marcou o primeiro penálti da série que acabou por dar a vitória ao PSG, mas já não teve forças para celebrar.

«Consegue imaginar como é que está o ambiente? Eu pessoalmente estou cansado demais para poder celebrar a sério, mas muito, muito contente, aliviado, porque merecíamos. Depois do que fizemos no primeiro jogo, o que fizemos neste jogo aqui também, nós merecíamos realmente. Às vezes o futebol não é justo, não temos essa sorte, mas hoje felizmente conseguimos», destacou o jogador português em declarações ao canal brasileiro TNT Sports no final do jogo.

O PSG chegou a Anfield obrigado a vencer depois de ter perdido, em casa, o primeiro jogo por 1-0. «Eu disse no Parque dos Príncipes que vínhamos aqui ganhar e vínhamos fazer um grande jogo. Podia não acontecer, mas tinha confiança que iríamos fazer e a verdade é que conseguimos. E não é fácil jogar neste campo, jogar neste estádio, com o ambiente a puxar pela equipa deles. São realmente uma grande equipa e a verdade é que estamos aliviados, estamos felizes. Estou individualmente muito orgulhoso da equipa, porque sinto-me bem a jogar neste coletivo. São incríveis os esforços que nós fazemos, tanto defensivamente como ofensivamente e acho que é completamente justo», prosseguiu.

Uma vitória que catapulta o PSG para o grupo de favoritos a vencer esta competição. «Tivemos bons resultados até aqui e fizemos grandes exibições, inclusive na primeira mão desta eliminatória, mas ganhar é diferente e não queríamos sair daqui só com vitórias morais. Disso nós não nos alimentamos e felizmente conseguimos. Conseguimos fazer um grande jogo aqui, 120 minutos, difícil, muito difícil. Mais nos penáltis, simplesmente sentimos que ia cair para nós e felizmente caiu, mas fizemos tudo para que caísse também», comentou.

O jogo da primeira mão ficou marcado pela exibição de Alisson, guarda-redes do Liverpool, mas no segundo foi Donarumma que brilhou, particularmente no desempate por penáltis. «Incrível, incrível. Como disse, na primeira mão foi o Alisson o homem de jogo, agora foi o Gigio. É muito importante para nós que ele esteja nesta forma, ajuda ainda mais o coletivo e estamos muito felizes que ele tenha ganho o prémio do Homem de Jogo e que tenha sido tão decisivo, não só nos penaltis, mas no jogo também. fez a diferença hoje. Mas, mais uma vez, falar do coletivo, acho que mais do que o jogador individualmente, acho que acabas por tirar um, meter outro e acabas por não ver diferença e isso é incrível», destacou ainda.