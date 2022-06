Um relatório divulgado pelo governo francês conta que a má resposta das autoridades policiais aos incidentes da final da Liga dos Campeões em Paris causou «graves danos à imagem de França».

No documento sobre os factos de 28 de maio, o delegado interministerial para os Jogos Olímpicos Paris 2024 e grandes eventos lamenta as «cenas altamente mediatizadas de operações para restaurar a ordem (…) que levantaram dúvidas aos observadores estrangeiros sobre a capacidade da França organizar os grandes eventos desportivos», pelas quais será responsável no futuro.

A final, na qual o Real Madrid venceu o Liverpool, por 1-0, ficou marcada por um cenário de caos em volta do estádio, mas sem feridos graves a lamentar.

Antes do jogo, dezenas de adeptos tentaram entrar à força no recinto, escalando barreiras para o conseguir, obrigando à intervenção da polícia que dispersou a multidão com gás lacrimogéneo.

Cerca de 80 pessoas foram detidas por tentarem roubar bilhetes junto de adeptos ingleses e espanhóis.