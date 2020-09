Além do confronto entre o Benfica ou o PAOK com o Krasnodar, ficou também definido em Nyon, nesta terça-feira todo o playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

No «caminho dos campeões», destaque para o Olympiakos, treinado por Pedro Martins, que vai defrontar o vencedor do jogo entre o Omonia e o Olympiakos.

De resto, o Slavia de Praga receber na primeira mão o vencedor do Young Boys-Midtjylland; o Salzburgo defronta o Maccabi Tel-Aviv ou o Din. Brest. O outro jogo será entre os vencedores do Qarabag-Molde e do Din. Zagreb-Ferencvaros.

Já no «caminho dos não-campeões», onde se encontra o Benfica, o Gent ou o Rapid Viena vão defrontar o vencedor do jogo entre o Din. Kiev e o AZ Alkmaar.

Os jogos do playoff, recorde-se, serão disputados a 22 e 23 de setembro, a primeira mão; e a segunda está marcada para 29 e 30 de setembro.