O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, assumiu esta terça-feira que os desempenhos das épocas anteriores na Liga dos Campeões, que acabaram por ser algo dececionantes para as expectativas dos citizens, podem ajudar e sublinhou que mesmo as equipas mais experientes e já vencedoras da prova podem perder.

«Não sou um grande fã de dizer isto: pode ajudar-te. O futebol mostra-te milhões de exemplos de como um clube que vence a Champions e com 29 ou 30 anos de experiência na competição pode perder», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira, ante o Borussia Mönchengladbach, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Sobre os alemães, Guardiola diz que o jogo vai ser preparado de forma «normal». «Vamos dizer-lhes o que o Gladbach é como equipa, como fizemos contra o Arsenal, Liverpool, Tottenham e Everton. Não vamos mudar nada, só adaptar ao que eles são. Não estamos habituados a jogar contra eles e os jogadores devem saber o que eles são individualmente e, então, jogar um bom jogo e tentar um bom resultado», expressou.

O caso que torneia o Aston Villa, sobre a fuga de informação que acabou por deixar percetível uma ausência de Jack Grealish ante o Leicester, devido ao jogo online «Fantasy Premier League», foi também comentado por Guardiola.

«Eu sei que os jogadores jogam jogos, mas não sei o que isso é. Ouvi pela primeira vez acerca disso [do jogo] quando ouvi as manchetes ontem, sobre a situação, mas não sei do que se trata. Às vezes podes fazer a seleção de uma equipa e os jogadores falam com amigos de outras equipas e sobre o que fazem. Às vezes isso acontece e é incrivelmente uma falta de ética e de profissionalismo, mas não podes controlar isso», afirmou.