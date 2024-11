Declarações do treinador do Manchester City, Pep Guardiola, à SportTV, após a derrota por 4-1 ante o Sporting, em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

«Parabéns, felicidades ao Sporting. Não há nada a dizer. Quando perdes 4-1, só podes felicitar. Creio que fizemos uma primeira parte muito boa, tivemos jogo para fechar com as ocasiões, ou as quase ocasiões. E dá a sensação de que podias ter sentenciado o jogo na primeira parte e, na segunda, aos dois minutos estás a perder 3-1. Emocionalmente não é fácil de gerir, temos de aprender. O 2-1 pode acontecer, mas temos de evitar os penáltis. Está a ser um ano difícil, por muitas coisas, mas estamos em novembro e muitas coisas vão acontecer.»

[Se é um momento em que parece que tudo corre mal:] «Fizemos um jogo muito mau com o Bournemouth. Se analisarmos o resultado, já disse: parabéns ao Sporting, felicidades e que desfrutem. A nível de jogo, tento ver e estivemos bem. Só tenho um reparo, que é o 3-1 e o 4-1, temos de evitar. Situação lateral, não há possibilidade de remate, não fazer penálti. Muitas coisas podem acontecer, mas estamos neste momento e isto define as equipas, como saem desta situação. Vamos tentar fazê-lo.»

[Se depois deste jogo olham com melhores olhos para Amorim em Inglaterra:] «Não sei…».