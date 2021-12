O FC Porto prosseguiu, este domingo, a preparação para o jogo decisivo nas contas do grupo B da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid.

Sérgio Conceição voltou a não contar com cinco jogadores que estão entregues ao departamento clínico dos azuis e brancos. Cláudio Ramos e João Mário realizaram trabalho de ginásio enquanto Pepe, Marcano e Francisco Conceição realizaram apenas tratamento.



Esta segunda-feira, os dragões realizam o derradeiro apronto para o jogo diante dos colchoneros, às 15h30, no Olival. Hora e meia depois Conceição e um jogador fazem a antevisão ao encontro da próxima terça-feira (20h00), no Dragão.



O FC Porto parte, recorde-se, para a última jornada no segundo lugar com cinco pontos, mais um que o Atlético e o AC Milan.