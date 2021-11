Boas notícias no arranque da preparação do FC Porto para o jogo ante do Liverpool, da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Otávio, internacional português que saiu lesionado na partida frente ao Feirense, da quarta ronda da Taça de Portugal, trabalhou às ordens de Sérgio Conceição. Em sentido contrário, Pepe fez trabalho de ginásio e tratamento enquanto Marcano realizou treino integrado condicionado.



O FC Porto volta a treinar esta segunda-feira, às 15h30, no Olival. O encontro frente aos reds, em Anfield, está agendada para as 20h00 da próxima quarta-feira.