517 jogos pelo Bayern Munique. Philipp Lahm é um lenda dos bávaros e do futebol alemão e desde que se retirou, em 2017, é mais um adepto do clube.



Por isso mesmo, o ex-futebolista partilhou uma fotografia com o filho instantes antes do arranque da final da Liga dos Campeões entre os alemães e o PSG.



«O clube de fãs do Bayern em Munique está pronto para a final da Liga dos Campeões. Vamos manter os dedos cruzados. Onde vão ver o jogo esta noite?», escreveu na legenda da fotografia.



Enquanto Lahm utiliza uma camisola do Bayern com o seu nome, o seu filho parece mais fã de... Alphonso Davies.