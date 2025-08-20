O Benfica joga esta quarta-feira a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões frente ao Fenerbahçe.

Os encarnados voltam a encontrar-se em jogos oficiais com José Mourinho oito anos depois e Bruno Lage deve apostar no mesmo onze que começou os últimos três jogos oficiais, mantendo a dupla Pavlidis e Ivanovic na frente do ataque.

O Benfica visita o Fenerbahçe às 20h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

O onze provável do Fenerbahçe: Irfan, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Nélson Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri e Jhon Durán.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO BENFICA NA GALERIA ASSOCIADA.