Terminados os jogos desta terça-feira do playoff de acesso aos oitavos de final Liga dos Campeões, ficaram a ser conhecidos mais quatro apurados para a fase seguinte.

O At. Madrid foi a primeira equipa a confirmar o triunfo na eliminatória, depois de golear o Club Brugge por 4-1. Já nos jogos da noite, a maior surpresa foi o apuramento dos noruegueses do Bodo/Glimt que não só seguiram para os oitavos, como foram a Milão vencer o Inter por 2-1 e podem defrontar o Sporting em março.

Nas restantes partidas, destaque para a eliminação do Olympiakos, dos portugueses Gelson Martin, Chiquinho, Costinha e Diogo Nascimento, aos pés dos alemães do Bayer Leverkusen após um nulo no marcador. Por fim, o Newcastle bateu o Qarabag por 3-2 em St. James' Park, naquela que foi a eliminatória com o resultado agregado mais desnivelado até ao momento (9-3).

Esta quarta-feira há mais quatro jogos e quatro vagas para os oitavos. No Bernabéu, o Real Madrid recebe o Benfica, numa eliminatória em que os encarnados partem em desvantagem depois da derrota no Estádio da Luz, por 1-0. Atalanta-Borussia Dortmund, Juventus-Galatasaray e PSG-Mónaco são as restantes partidas.

APURADOS PARA OS OITAVOS:

Barcelona

Chelsea

Liverpool

Tottenham

Sporting

Manchester City

Arsenal

Bayern

Newcastle

Atlético Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

ELIMINADOS NO PLAYOFF: