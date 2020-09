O Dínamo Kiev está a um passo de voltar à fase de grupos da Liga dos Campeões depois desta terça-feira ter ultrapassado os holandeses do AZ Alkmaar com uma vitória por 2-0, em jogo da terceira pré-eliminatória, jogada apenas com um jogo.

Uma vitória que começou a ser desenhada com sotaque português, com Gerson Rodrigues, nascido em Almada, mas naturalizado luxemburguês, a abrir o marcador no início da segunda parte, aos 49 minutos.

O AZ Alkmaar ainda procurou o empate, mas Mykola Shaparenko sentenciou a eliminatória já perto do final, aos 86 minutos, com o segundo golo para a equipa da casa.

O Dínamo Kiev, que já não chega à fase de grupos há três temporadas, vai agora esperar pelo resultado entre os belgas do Gent e os austríacos do Rapid Viena [a jogar neste momento] para saber quem vai defrontar no play-off de acesso à ambicionada fase de grupos.

Resumo do jogo: