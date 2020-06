O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu a entender que Portugal pode acolher os jogos que faltam da Liga dos Campeões quando questionado acerca do recomeço da Liga.



«Vamos esperar. Sabe que o futebol apaixona muita gente. Vamos esperar se aquilo que vai ser condensado se consegue. Ainda fica a final da Taça para marcar, a ver se se consegue ir ao encontro de muitos apreciadores de futebol. E tenho uma vaga sensação de que em Agosto poderemos ter uma boa notícia em termos de futebol internacional em Portugal», referiu, aos jornalistas.



Tal como o Maisfutebol noticiou esta terça-feira, a Luz e Alvalade são uma forte hipótese para receber os restantes jogos da Champions. A UEFA já conversou com Sporting, Benfica e Federação, sendo que as negociações entre as partes vão continuar.