Confirmada a fase final da Liga dos Campeões 2019/20 em Portugal, o Presidente da República agendou uma receção no Palácio de Belém, para assinalar a organização lusa do evento.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e ainda o CEO, Tiago Craveiro.

O evento, marcado para as 19h, contará ainda com a presença do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o Primeiro-Ministro, António Costa, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a Ministra da Saúde, Marta Temido, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Lisboa vai receber os jogos dos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões. Em aberto está ainda a possibilidade de Porto e Guimarães receberem jogos dos oitavos de final.