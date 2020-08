Ander Herrera, jogador do PSG, em declarações à RMC Sport, após a derrota na final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique:



«Sentimo-nos uma merda, honestamente. Ainda assim, construímos algo importante para o clube e para os adeptos. Não há muito para dizer, amanhã vamos pensar sobre o que fizemos. Hoje, para mim, vai ser difícil dormir. Já está a ser difícil falar aqui. Fizemos algo importante e vamos melhorar no próximo ano.»



«Criámos muitas oportunidades, mais do que eles até. Mas no final, quando não marcas contra um adversário desta qualidade... Repito: não podemos deitar fora tudo o que fizemos e vamos já começar a preparar o nosso sonho do próximo ano.»