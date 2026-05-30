Há 27 min
Atenção, Martínez: Vitinha sai com queixas na final da Champions
Internacional português é um dos 27 escolhidos pelo selecionador nacional para representar Portugal no Mundial 2026
Vitinha deixou o relvado de Bucareste com queixas musculares e soam os alarmes na Seleção Nacional, já que é um dos 27 escolhidos por Roberto Martínez para representar Portugal no Mundial 2026.
O internacional português deixou as quatro linhas já no decorrer do prolongamento, acabando por ser substituído por Beraldo. Nas imagens é possível ver o jogador a coxear, enquanto se dirige para o banco de suplentes.
Assista aqui ao momento com Vitinha:
Vitinha a ser substituído para o início da segunda parte do prolongamento 🥶— sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026
O 🇵🇹 estava com queixas durante a partida. #sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #PSG #Arsenal pic.twitter.com/m7NKuPcOqc
