Vitinha deixou o relvado de Bucareste com queixas musculares e soam os alarmes na Seleção Nacional, já que é um dos 27 escolhidos por Roberto Martínez para representar Portugal no Mundial 2026.

O internacional português deixou as quatro linhas já no decorrer do prolongamento, acabando por ser substituído por Beraldo. Nas imagens é possível ver o jogador a coxear, enquanto se dirige para o banco de suplentes.

Assista aqui ao momento com Vitinha:

RELACIONADOS
Donarumma: «Mundial? Vou ligar a televisão a 20 de julho...»
Francisco Conceição: «Mundial? Acho que vamos ganhar»