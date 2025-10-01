Champions: Gonçalo Ramos entra para oferecer a vitória ao PSG em Barcelona
Nuno Mendes assistiu Mayulu para o primeiro golo parisiense
O muito esperado reencontro entre Barcelona e PSG, para a Liga dos Campeões, não defraudou as expetativas e foi resolvido pelo “pistoleiro” português, Gonçalo Ramos, que saltou do banco para apontar, em cima do minuto 90, o golo que garantiu o triunfo ao campeão europeu.
Ainda antes do apito inicial, os parisienses tiveram de lidar com uma contrariedade importante. João Neves, que constava no onze inicial anunciado pelo clube francês, ao lado de Nuno Mendes e Vitinha, ressentiu-se de um problema físico durante o aquecimento e acabou substituído por Zaire-Emery.
A primeira parte foi equilibrada, jogada a um ritmo elevado, com o perigo a rondar as duas balizas. Marcou primeiro o Barcelona, por Ferrán Torres, ele que, instantes antes, tinha visto Zabarnyi negar-lhe o golo com um corte providencial, com a baliza parisiense deserta.
O Barça parecia mais fulgurante, mas o PSG nunca perdeu o norte e também foi capaz de criar as suas oportunidades. Nuno Mendes, que Hakimi considerou o melhor lateral-esquerdo na atualidade, fez por merecer os elogios, deixando Yamal em sentido, a defender, e oferecendo o 1-1 a Mayulu, aos 38 minutos, depois de uma arrancada impressionante desde o seu meio-campo.
Com o selecionador nacional, Roberto Martínez, e Luís Figo a acompanhar desde a tribuna, o jogo não perdeu emoção na segunda parte, ainda que sem a cadência de oportunidades da etapa inicial.
Pelo PSG, Barcola, que já tinha tido uma boa chance perto do intervalo, viu Szczesny negar-lhe o 2-1, antes de Zabarnyi e Hakimi impedirem, no mesmo lance, Rashford e Olmo de tornarem a adiantar o Barça no marcador.
Gonçalo Ramos foi aposta de Luis Enrique para os derradeiros 20 minutos do encontro e quase ficou na cara de Szczesny, aos 76 minutos, mas Pau Cubarsí roubou-lhe a bola na “Hora H”.
Já depois de Lee Kang-In ter acertado no poste da baliza do Barça [83m], o avançado português acabaria por resolver a partida, no minuto 90, mostrando frieza na conclusão de um contra-ataque letal.
O triunfo na Catalunha permite ao PSG chegar aos seis pontos na fase regular da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona mantém os três que trazia da ronda inaugural.
