Depois de ter regressado aos treinos esta terça-feira, João Neves foi a grande novidade da convocatória do PSG para o jogo frente ao Chelsea, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na lista divulgada pelo clube parisiense, surgem 22 nomes, com o quarteto português «do costume»: ao médio ex-Benfica juntam-se Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.

De recordar, o PSG recebe o Chelsea esta quarta-feira, a partir das 20h, uma partida que poderá seguir aqui no Maisfutebol.