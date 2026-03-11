Liga Campeões
Champions: João Neves de regresso às convocatória para o jogo diante do Chelsea
Médio do PSG esteve lesionado nas últimas duas semanas
Depois de ter regressado aos treinos esta terça-feira, João Neves foi a grande novidade da convocatória do PSG para o jogo frente ao Chelsea, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Na lista divulgada pelo clube parisiense, surgem 22 nomes, com o quarteto português «do costume»: ao médio ex-Benfica juntam-se Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.
De recordar, o PSG recebe o Chelsea esta quarta-feira, a partir das 20h, uma partida que poderá seguir aqui no Maisfutebol.
