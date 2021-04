Mbappé foi eleito o homem do jogo no Bayern Munique-PSG enquanto Jorginho recebeu a mesma distinção no FC Porto-Chelsea.



O prodígio francês notou dois golos no triunfo histórico da equipa de Pochettino em Munique (3-2) enquanto o internacional italiano contribuiu com uma assistência para a vitória dos londrinos ante os campeões nacionais.



Assim, Mbappé e Jorginho vão concorrer com Kevin De Bruyne (Man. City) e com Vinícius Júnior (Real Madrid) para a distinção de jogador da semana da Champions.