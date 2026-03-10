O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, poderá falhar o jogo da primeira mão dos «oitavos» da Champions frente ao Chelsea, desta quarta-feira. De acordo com o jornal francês L’Équipe, o dirigente continua retido em Doha devido à escalada do conflito no Médio Oriente e aos bombardeamentos iranianos que atingiram o Qatar.

Al-Khelaïfi já não esteve presente no treino da equipa parisiense realizado esta terça-feira na véspera da receção aos ingleses. O líder do clube permanece na capital do Qatar, enquanto a situação de segurança na região continua instável.

Segundo a mesma fonte, ainda poderá surgir uma solução de última hora para permitir a viagem até Paris a tempo do encontro de quarta-feira, mas as prioridades do dirigente têm estado centradas na situação no seu país, tornando incerta a presença no jogo.