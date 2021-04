Christian Pulisic e Neymar foram eleitos os melhores em campo nos jogos desta noite dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O internacional norte-americano esteve em destaque ao participar nas melhores jogadas de ataque do Chelsea contra o FC Porto enquanto o internacional brasileiro acertou por duas vezes nos ferros da baliza do Bayern na derrota saborosa do PSG.



Assim, os dois estão automaticamente nomeados para jogador da semana da Champions.