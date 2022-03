Sergio Ramos vai falhar o reencontro com o Real Madrid, confirmou Mauricio Pochettino. Ainda assim, o internacional espanhol vai viajar com a equipa do PSG para a capital espanhola.



«O Sergio [Ramos] pediu-nos para viajar, gostava de o fazer. É um jogador que fez praticamente toda a carreira no Real Madrid, foi capitão 17 anos e ganhou imenso com o clube. É óbvio que gostaria de voltar e por isso, pediu-nos para viajar e assistir ao jogo», disse o treinador dos parisienses, em entrevista à EFE.



«Além dele, todos os outros jogadores que não vão estar envolvidos no jogo vão viajar. O importante é estarem todos juntos num momento tão determinante», acrescentou ainda.



Ramos, de 35 anos, deixou o Real Madrid ao fim de 16 temporadas e mudou-se para os gauleses. No entanto, o internacional espanhol tem estado constantemente de fora devido a problemas físicos e disputou apenas cinco jogos até ao momento, o últimos dos quais em finais de janeiro.



Depois de ter vencido por 1-0 em Paris, graças ao génio de Mbappé, o PSG defronta o Real Madrid, no Bernabéu, esta quarta-feira, às 20h00.